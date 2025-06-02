Фізична активність підвищує шанси на виживання в онкопацієнтів — дослідження

З'явилися нові докази того, що фізичні вправи покращують шанси на виживання для пацієнтів з раком.

Нове дослідження, яке охопило майже 900 пацієнтів з 55 онкологічних центрів у шести країнах, показало, що люди, які регулярно робили фізичні вправи, жили довше, без рецидиву онкозахворювання та без виникнення нових видів раку.

Про це повідомляє The New Times.

Люди, які займалися спортом, мали на 37% нижчий ризик смерті та на 28% нижчий ризик рецидиву або нового раку, ніж ті, хто не робив фізичних вправ.

“Тепер у нас є остаточні докази того, що фізичні вправи – це не просто для покращення якості життя та фізичної форми. Це покращує виживання і має бути стандартом лікування», – сказав доктор Крістофер Бут, старший автор статті та професор онкології в Університеті "Квінз" в Канаді.

У дослідженні, яке було опубліковане в New England Journal of Medicine, розглядалися пацієнти з раком товстої кишки III стадії або високого ризику II стадії, які отримали стандартне хірургічне та хіміотерапевтичне лікування.

Дослідники випадковим чином розподілили цих пацієнтів на контрольну групу, яка отримувала навчальні матеріали, що пропагують фізичну активність та здорове харчування, та на групу лікування, яка також отримувала підтримку від консультанта з фізичної активності — протягом трьох років, щоб збільшити активності та підтримувати їх. Пацієнти могли вибрати низку видів діяльності, таких як їзда на велосипеді, біг підтюпцем (у неквапливому темпі), плавання або каякінг, але більшість обрали швидку ходьбу по 45 хвилин чотири рази на тиждень.

80% пацієнтів у групі фізичних вправ залишалися здоровими після п'яти років, порівняно з 74% пацієнтів у контрольній групі. Через вісім років програма фізичних вправ запобігла одній смерті на кожні 14 осіб, які брали участь у дослідженні. Зниження спостерігалося саме у смертності від раку товстої кишки, а не від інших причин, таких як серцево-судинні захворювання.

Докторка Мішель Холмс, професорка медицини Гарвардського університету додала, що покращення виживання показали обсерваційні дослідження з різних видів раку, що свідчить про те, що користь від фізичних вправ поширюється не лише на рак товстої кишки.

Зазвичай пацієнти з раком товстої кишки отримують операцію та хіміотерапію, а потім їх відправляють додому та періодично спостерігають, надаючи їм нечіткі рекомендації щодо фізичних вправ та здорового способу життя.

“Лікарі говорять, що пацієнти часто запитують, що вони можуть зробити після лікування, щоб покращити свої результати. Очевидно, що програма фізичних вправ має бути саме в тому переліку речей, які ми пропонуємо людям як частину рутинного догляду», – сказав доктор Грем Колдіц, епідеміолог та заступник директора з профілактики та контролю в Онкологічному центрі Елвіна Дж. Сітмана при Вашингтонському університеті.