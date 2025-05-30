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“Ми переплачуємо сотні мільйонів гривень там, де може бути хірургія одного дня” - Гусак

В Україні треба відбудовувати хірургію одного дня.

“Ми переплачуємо сотні мільйонів гривень там, де може бути хірургія одного дня” - Гусак
Лапароскопія
Фото: facebook/Олександр Стаховський

Держава переплачує сотні мільйонів гривень на стаціонарну хірургію, там, де має бути амбулаторна.

Про це розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною.

За словами Гусак, у нас до кінця не врегульований розподіл на стаціонарну (коли пацієнт після операції довго лежить у стаціонарі) і амбулаторну (коли перебування у лікарні після втручання не потрібне) хірургії.

“Скоро будуть зміни в цьому напрямку і це дасть можливість спокійно почуватися тим надавачам, які поруч з нами дбають про те, щоб система працювала без якихось маніпуляцій”, - каже Гусак.

Раніше ми розповідали про те, що таке малоінвазивна хірургія, на що вона здатна.

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