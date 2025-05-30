НСЗУ відновила виплати 36 лікарням, які вчасно не пояснили, чому закупляють мало ліків

Виплати лікарням, які вчасно не надали НСЗУ пояснення про те, чому у них дуже низькі витрати на ліки, відновили.

Після того, як служба призупинила виплати 36 лікарням, піднялася хвиля обурення.

Про це розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною.

“Лікарні, яким НСЗУ перестала фінансувати послуги, спочатку дуже обурювалися і говорили, що ми підриваємо їхню репутацію. Хоча я не розумію, чому саме НСЗУ підриває їхню репутацію, а не керівництво закладу, яке не спромоглося своєчасно надіслати листа. Я вже не кажу про те, що не спромоглося забезпечити пацієнтів лікарськими засобами”, - каже Гусак.

За її словами, після того, як НСЗУ отримала пояснення від усіх закладів, оплати були відновлені.

Гусак каже, що ця історія — інструмент, який показує що так, а що не так в окремих лікарнях: де “менеджмент турбується про виконання умов договорів, а де - шукає причину в тому, що погана НСЗУ”.

За словами керівниця, служба іноді отримує дуже дивні пояснення від лікарень, чому у них витрати на лікарські засоби є достатньо малими у порівнянні з іншими.

“Ми відібрали за ризикоорієнтованою системою ті заклади, які ми будемо відвідувати з позаплановим моніторингом з нашими експертами. І історія буде мати продовження”, - каже Гусак.

Вона також зазначила, що комунікація і моніторингові заходи, звіти про витрати на лікарські засоби вони приносять свої результати.

“Ось до прикладу, минулого року ми мали найбільшу суму лікарських засобів, закуплених за кошти ПМГ від початку трансформації системи охорони здоров'я. І вже в цьому році за перший квартал витрати на ліки складають 9 млрд бюджетних коштів. Ми не мали такої суми жодного року. Це на 3 млрд більше, ніж в минулому році”, - каже Гусак.

Однак вона додає, що закупити лікарські засоби, не означає, що пацієнт їх відразу отримає у палаті.

“Свіжий випадок: в одній лікарні, що я відвідувала, мені показали, що є всі ліки, але в цей час ці ж самі препарати, куплялися пацієнтами в аптеці. І керівниця каже: "Я вже не знаю, що робити з моїми колегами-лікарями. Я все закупила, а пацієнтам воно не доходить", - розповіла Гусак.

За її словами, це історія про порушення внутрішньої комунікації у колективі, медичному директору треба час від часу заходити в палати, спілкуватися з лікарями і впроваджувати жорсткі дії стосовно тих, які відправляють людей закупляти ті препарати, які знаходяться у маніпуляційній.

Детальніше про 36 лікарень, яким НСЗУ призупиняла виплати, читайте в нашому матеріалі.