В США різко погіршується психічний стан матерів: дослідники назвали причини

З 20 тисяч жінок, кожна 12-та оцінила своє психічне здоров'я як задовільне або погане.

Про це повідомляє The New York Times.

Психічне здоров'я матерів у Сполучених Штатах значно погіршилося з 2016 по 2023 рік, згідно з великим новим дослідженням, опублікованим у JAMA Internal Medicine.

Відсоток матерів, які оцінили своє психічне здоров'я як «відмінне», різко знизився протягом періоду дослідження. Водночас зріс відсоток матерів, які сказали, що їхнє психічне здоров'я погане, особливо серед тих, хто виховує дитину самостійно, має медичну страховку для бідних, або зовсім її не має.

Дослідники виявили, що кожна 20-та мати повідомила, що її психічне здоров'я було поганим або задовільним у 2016 році; до 2023 року це співвідношення становило приблизно один до 12. Натомість у 2023 році кожен 22 опитаний батько повідомив про задовільне або погане психічне здоров'я.

Ці висновки з'явилися під час національної дискусії щодо батьківства та зниження народжуваності. Кажуть, що адміністрація Трампа розглядає стратегії, щоб переконати більше американців одружуватися та мати дітей.

Утім, результати не дивують експертів у галузі психічного здоров'я матерів, які роками спостерігають за погіршенням їхнього емоційного стану.

Доктор Тамар Гур, директорка Дослідницької програми жіночого здоров'я Сотера в Університеті штату Огайо, яка не брала участі в дослідженні, каже:

«Це відбувається по всій країні, і це реальна проблема».

Нове дослідження не було розроблено для того, щоб відповісти на питання, чому психічне здоров'я матерів, здається, погіршується, але один з його авторів, Джеймі Доу, доцент кафедри політики та управління охороною здоров'я в Школі громадського здоров'я Мейлмана при Колумбійському університеті, має деякі теорії.

Доктор Доу та інші вказали на низку факторів, які могли негативно вплинути на психічне здоров'я матерів протягом останнього десятиліття. Йдеться про високу вартість житла, зростання витрат на догляд за дітьми та стрімке зростання цін на продукти харчування.

Ці стресові фактори додаються о давніх проблем, таких як той факт, що жінки продовжують нести більший тягар вдома, та постійна відсутність оплачуваної батьківської відпустки за національною програмою.

Інші експерти вказували на пандемію Covid-19 як причину погіршення психічного здоров'я.

«Ми всі стали набагато більш ізольованими під час Covid», – сказала доктор Кетрін Бірндорф, засновниця Центру материнства Нью-Йорка, яка не брала участі в дослідженні.

Крістал Шиллер, директор Центру розладів настрою у жінок в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Гілл, сказала, що останні кілька років були «ідеальним штормом для психічного здоров’я жінок»: “Стрес, спричинений пандемією, призвів до кризи психічного здоров’я для багатьох людей, які так і не одужала повністю, значною мірою тому, що більшість американців не мають доступу до високоякісної психіатричної допомоги».

Сполучені Штати давно стикаються з нестачею психотерапевтів, і багато з тих, кому потрібна терапія, не можуть собі її дозволити.