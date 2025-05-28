США призупиняють призначення студентських віз та планують посилити перевірку в соціальних мережах

Перевірка студентських та обмінних віз у соціальних мережах буде посилена, що матиме “суттєві наслідки” для посольств та консульств.

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала посольствам припинити планування зустрічей для отримання студентських віз, готуючись розширити перевірку таких заявників у соціальних мережах, повідомляє BBC.

У копії меморандуму, надісланого до дипломатичних установ, державний секретар Марко Рубіо заявив, що пауза триватиме “до надання подальших вказівок”.

У повідомленні йдеться, що перевірка студентських та обмінних віз у соціальних мережах буде посилена, що матиме “суттєві наслідки”для посольств та консульств.

“Це відбувається на тлі ворожнечі Трампа з деякими з найелітніших коледжів Америки, які, на його думку, є занадто лівими. Він каже, що деякі з них сприяють антисемітизму в кампусах та підтримують дискримінаційну політику вступу”, ‒ зазначає видання.

У меморандумі Державного департаменту, з яким ознайомився американський партнер BBC CBS News, у вівторок посольствам США було наказано видалити будь-які незаповнені зустрічі зі своїх календарів для студентів, які хочуть отримати візи, але зазначено, що заплановані зустрічі відбудуться.

У дипломатичній депеші також йдеться, що Державний департамент готується до “розширення обов'язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах”, що застосовується всіх заявок на отримання студентських віз. У ньому не уточнюється, що саме буде перевірятися.

Адміністрація Трампа вже посилила перевірку соціальних мереж студентів, зосередившись на тому, що адміністрація загалом розглядала як підтримку “терористичної діяльності”, повідомляє The Guardian. У своєму звіті в березні газета пов’язала це з ширшими репресіями Трампа щодо пропалестинських протестів у кампусах США.