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США призупиняють призначення студентських віз та планують посилити перевірку в соціальних мережах

Перевірка студентських та обмінних віз у соціальних мережах буде посилена, що матиме “суттєві наслідки” для посольств та консульств.

США призупиняють призначення студентських віз та планують посилити перевірку в соціальних мережах
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала посольствам припинити планування зустрічей для отримання студентських віз, готуючись розширити перевірку таких заявників у соціальних мережах, повідомляє BBC.

У копії меморандуму, надісланого до дипломатичних установ, державний секретар Марко Рубіо заявив, що пауза триватиме “до надання подальших вказівок”.

У повідомленні йдеться, що перевірка студентських та обмінних віз у соціальних мережах буде посилена, що матиме “суттєві наслідки”для посольств та консульств.

“Це відбувається на тлі ворожнечі Трампа з деякими з найелітніших коледжів Америки, які, на його думку, є занадто лівими. Він каже, що деякі з них сприяють антисемітизму в кампусах та підтримують дискримінаційну політику вступу”, ‒ зазначає видання.

У меморандумі Державного департаменту, з яким ознайомився американський партнер BBC CBS News, у вівторок посольствам США було наказано видалити будь-які незаповнені зустрічі зі своїх календарів для студентів, які хочуть отримати візи, але зазначено, що заплановані зустрічі відбудуться.

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У дипломатичній депеші також йдеться, що Державний департамент готується до “розширення обов'язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах”, що застосовується всіх заявок на отримання студентських віз. У ньому не уточнюється, що саме буде перевірятися.

Адміністрація Трампа вже посилила перевірку соціальних мереж студентів, зосередившись на тому, що адміністрація загалом розглядала як підтримку “терористичної діяльності”, повідомляє The Guardian. У своєму звіті в березні газета пов’язала це з ширшими репресіями Трампа щодо пропалестинських протестів у кампусах США.

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