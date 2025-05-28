США призупиняють призначення студентських віз та планують посилити перевірку в соціальних мережах

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала посольствам припинити планування зустрічей для отримання студентських віз, готуючись розширити перевірку таких заявників у соціальних мережах, повідомляє BBC.
У копії меморандуму, надісланого до дипломатичних установ, державний секретар Марко Рубіо заявив, що пауза триватиме “до надання подальших вказівок”.
У повідомленні йдеться, що перевірка студентських та обмінних віз у соціальних мережах буде посилена, що матиме “суттєві наслідки”для посольств та консульств.
“Це відбувається на тлі ворожнечі Трампа з деякими з найелітніших коледжів Америки, які, на його думку, є занадто лівими. Він каже, що деякі з них сприяють антисемітизму в кампусах та підтримують дискримінаційну політику вступу”, ‒ зазначає видання.
У меморандумі Державного департаменту, з яким ознайомився американський партнер BBC CBS News, у вівторок посольствам США було наказано видалити будь-які незаповнені зустрічі зі своїх календарів для студентів, які хочуть отримати візи, але зазначено, що заплановані зустрічі відбудуться.
У дипломатичній депеші також йдеться, що Державний департамент готується до “розширення обов'язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах”, що застосовується всіх заявок на отримання студентських віз. У ньому не уточнюється, що саме буде перевірятися.
Адміністрація Трампа вже посилила перевірку соціальних мереж студентів, зосередившись на тому, що адміністрація загалом розглядала як підтримку “терористичної діяльності”, повідомляє The Guardian. У своєму звіті в березні газета пов’язала це з ширшими репресіями Трампа щодо пропалестинських протестів у кампусах США.
- У квітні троє індійських і двоє китайських студентів у США подали до суду на Міністерство внутрішньої безпеки та інші імміграційні служби за припинення дії віз F-1 для кількох іноземних студентів.