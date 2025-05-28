Тайські та камбоджійські солдати відкрили вогонь на спірному кордоні

Тайські та камбоджійські солдати короткочасно відкрили вогонь один по одному в спірній прикордонній зоні, пише Bloomberg з посиланням на тайську та камбоджійську армії.

У заяві Таїланду йдеться, що камбоджійські солдати увійшли в спірну зону, і тайські солдати підійшли до неї для переговорів, але через непорозуміння камбоджійська сторона відкрила вогонь, а тайські солдати потім завдали удару у відповідь.

Речник камбоджійської армії Мао Пхалла заявив, що камбоджійські війська проводили звичайне патрулювання вздовж кордону, коли тайська сторона відкрила вогонь.

Зіткнення тривало близько 10 хвилин, поки місцеві командири не поговорили один з одним і не наказали припинити вогонь. Тайська армія заявила, що вони вели переговори.

За інформацією двох сторін, жертв внаслідок стрілянини немає.

Міністр оборони Таїланду Пхумтам Вечаячай заявив, що ситуація вирішена, а обидві сторони не мали наміру відкривати вогонь одна по одній.

Сусідні Таїланд і Камбоджа мають давню історію земельних суперечок. Найвідоміша з них стосувався мису Преах Віхеа, території навколо 1000-річного храму, який у 2008 році був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний суд ООН надав суверенітет над цією територією Камбоджі у 2013 році.

Нещодавно між двома країнами сталися прикордонні інциденти, зокрема в лютому, коли камбоджійські війська та члени їхніх сімей увійшли до стародавнього храму вздовж кордону та заспівали камбоджійський національний гімн, що призвело до короткої суперечки з тайськими військовими. Інцидент був записаний на відео та став вірусним у соціальних мережах.