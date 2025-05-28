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Тайські та камбоджійські солдати відкрили вогонь на спірному кордоні

Камбоджійські війська проводили звичайне патрулювання вздовж кордону, коли тайська сторона відкрила вогонь.

Тайські та камбоджійські солдати короткочасно відкрили вогонь один по одному в спірній прикордонній зоні, пише Bloomberg з посиланням на тайську та камбоджійську армії.

У заяві Таїланду йдеться, що камбоджійські солдати увійшли в спірну зону, і тайські солдати підійшли до неї для переговорів, але через непорозуміння камбоджійська сторона відкрила вогонь, а тайські солдати потім завдали удару у відповідь.

Речник камбоджійської армії Мао Пхалла заявив, що камбоджійські війська проводили звичайне патрулювання вздовж кордону, коли тайська сторона відкрила вогонь.

Зіткнення тривало близько 10 хвилин, поки місцеві командири не поговорили один з одним і не наказали припинити вогонь. Тайська армія заявила, що вони вели переговори.

За інформацією двох сторін, жертв внаслідок стрілянини немає.

Міністр оборони Таїланду Пхумтам Вечаячай заявив, що ситуація вирішена, а обидві сторони не мали наміру відкривати вогонь одна по одній.

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Сусідні Таїланд і Камбоджа мають давню історію земельних суперечок. Найвідоміша з них стосувався мису Преах Віхеа, території навколо 1000-річного храму, який у 2008 році був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний суд ООН надав суверенітет над цією територією Камбоджі у 2013 році.

Нещодавно між двома країнами сталися прикордонні інциденти, зокрема в лютому, коли камбоджійські війська та члени їхніх сімей увійшли до стародавнього храму вздовж кордону та заспівали камбоджійський національний гімн, що призвело до короткої суперечки з тайськими військовими. Інцидент був записаний на відео та став вірусним у соціальних мережах.

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