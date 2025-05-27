Адміністрація Трампа має намір розірвати решту контрактів Гарварду з федеральним урядом

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує розірвати решту контрактів федерального уряду з Гарвардським університетом. Їх вартість становить 100 млн доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Адміністрація загальних служб США заявила, що Гарвард “продовжує вдаватися до расової дискримінації” у процесі вступу та інших сферах життя кампусу.

“Як довірені особи платників податків, уряд зобов’язаний забезпечити, щоб кошти від закупівель спрямовувалися постачальникам та підрядникам, які пропагують та відстоюють принципи недискримінації та національні інтереси”, - йдеться у листі Адміністрації загальних служб США.

Зазначається, що це загострило і без того запеклу фінансову та юридичну війну Білого дому з приватним навчальним закладом.