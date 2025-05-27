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Адміністрація Трампа має намір розірвати решту контрактів Гарварду з федеральним урядом

Їх вартість становить 100 млн доларів.

Адміністрація Трампа має намір розірвати решту контрактів Гарварду з федеральним урядом
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує розірвати решту контрактів федерального уряду з Гарвардським університетом. Їх вартість становить 100 млн доларів. 

Про це повідомляє CNBC.

Адміністрація загальних служб США заявила, що Гарвард “продовжує вдаватися до расової дискримінації” у процесі вступу та інших сферах життя кампусу. 

“Як довірені особи платників податків, уряд зобов’язаний забезпечити, щоб кошти від закупівель спрямовувалися постачальникам та підрядникам, які пропагують та відстоюють принципи недискримінації та національні інтереси”, - йдеться у листі Адміністрації загальних служб США.

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Зазначається, що це загострило і без того запеклу фінансову та юридичну війну Білого дому з приватним навчальним закладом.

  • Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем видала розпорядження про відкликання сертифікату для Гарвардського університету, який дозволяв одному з найвідоміших навчальних закладів світу приймати іноземних студентів.
  • Бостонський федеральний суд призупинив дію розпорядження адміністрації Дональда Трампа, відповідно до якого Гарвардському університету заборонялося мати справу з іноземними студентами.
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