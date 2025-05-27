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Військовий інститут КНУ ім. Шевченка відкрив нові спеціалізації у 2025 році

Загалом ВІКНУ тепер пропонує підготовку за 12 напрямками.

Військовий інститут КНУ ім. Шевченка відкрив нові спеціалізації у 2025 році
Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка відкрив нові спеціалізації у 2025 році
Фото: Міноборони

У межах вступної кампанії 2025 Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (ВІКНУ) розширив перелік освітніх програм двома новими спеціалізаціями.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

З цього року відкриваються спеціалізації “Організація, підготовка, ведення та підтримання дій осередку руху опору” та “Зв'язки з громадськістю у ЗСУ”. Таким чином ВІКНУ тепер пропонує підготовку за 12 напрямками.

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Освітній процес у ВІКНУ включає стажування у бойових частинах ЗСУ, участь у програмі “Бойова система виживання воїна” та факультативні заняття з тактичної медицини, вогневої підготовки та застосування БпЛА. 

Крім того, понад 200 курсантів та офіцерів щороку беруть участь у міжнародних програмах.

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