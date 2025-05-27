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​Керівник Центру протидії дезінформації: активність росіян супроводжує агресивна пропаганда про «обвал фронту»

Українська оборона достатньо щільна, зауважив Андрій Коваленко.

​Керівник Центру протидії дезінформації: активність росіян супроводжує агресивна пропаганда про «обвал фронту»
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Поки росіяни накопичують сили у прикордонних з Україною регіонах і ведуть бої на прикордонні, ворожа пропаганда «роздуває» можливості окупаційних військ.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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«Ворог накопичує сили на Курщині та Бєлгородщині, веде бої в прикордонні, Сумщини та Харківщини. Сили оборони готувалися до цих дій ворога, а вся активність росіян супроводжується агресивною пропагандою щодо «обвалу фронту» і нібито їх «здатності заглибитися ледь не на 50 км», що не відповідає дійсності і можливостям російських військ», - зауважив Коваленко.

Він наголосив, що українська оборона достатньо щільна і наразі «пропаганда росіян традиційно «надуває» можливості російських військ, щоб затерти реальність». 

«Так само було рік тому з подіями у Вовчанську, коли ворог писав про наступ на Харків. Звісно, бої в прикордонні важкі і там складно через значну кількість ворожих сил, але їх можливості далеко не такі, які озвучують воєнкори росіян. Найголовніше, що самі воєнкори про це знають теж», - додав керівник ЦПД.

  • 26 травня ДПСУ заявила, що російська армія активізувалася на прикордонні Сумської та Харківської областей і застосовує тактику заходу малими штурмовими групами.
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