​Керівник Центру протидії дезінформації: активність росіян супроводжує агресивна пропаганда про «обвал фронту»

Поки росіяни накопичують сили у прикордонних з Україною регіонах і ведуть бої на прикордонні, ворожа пропаганда «роздуває» можливості окупаційних військ.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Ворог накопичує сили на Курщині та Бєлгородщині, веде бої в прикордонні, Сумщини та Харківщини. Сили оборони готувалися до цих дій ворога, а вся активність росіян супроводжується агресивною пропагандою щодо «обвалу фронту» і нібито їх «здатності заглибитися ледь не на 50 км», що не відповідає дійсності і можливостям російських військ», - зауважив Коваленко.

Він наголосив, що українська оборона достатньо щільна і наразі «пропаганда росіян традиційно «надуває» можливості російських військ, щоб затерти реальність».

«Так само було рік тому з подіями у Вовчанську, коли ворог писав про наступ на Харків. Звісно, бої в прикордонні важкі і там складно через значну кількість ворожих сил, але їх можливості далеко не такі, які озвучують воєнкори росіян. Найголовніше, що самі воєнкори про це знають теж», - додав керівник ЦПД.