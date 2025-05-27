Росія атакувала Дніпропетровщину близько 30 разів за день і поранила жителів

Протягом доби російська армія здійснила майже три десятки атак по Дніпропетровській області.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
По Нікопольщині росіяни били із дронів і артилерії. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.
У результаті атак постраждали дві жінки, вони лікуватимуться амбулаторно, додав очільник області.
За його словами, через обстріли пошкоджені комунальне й харчове підприємства, об’єкти інфраструктури, приватний будинок і лінії електропередач.
У Криворізькому районі ворог ударив FPV-дроном по Грушівській громаді — пошкоджений легковий автомобіль.
Ще одну атаку безпілотником зафіксовано по Межівській громаді на Синельниківщині. Внаслідок удару сталася пожежа у приватному дворі — знищені будинок, дві господарські споруди та машина.
- Вночі 27 травня на Дніпропетровщині працювали сили ППО і збили 5 безпілотників. Через ворожі атаки постраждав чоловік, ворог пошкодив будинки, підприємство, авто та швидку.