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Росія атакувала Дніпропетровщину близько 30 разів за день і поранила жителів

Пошкоджені об’єкти інфраструктури, лінії електропередач.

Росія атакувала Дніпропетровщину близько 30 разів за день і поранила жителів
наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 27 травня 2025 року

Протягом доби російська армія здійснила майже три десятки атак по Дніпропетровській області. 

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині росіяни били із дронів і артилерії. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. 

У результаті атак постраждали дві жінки, вони лікуватимуться амбулаторно, додав очільник області.

За його словами, через обстріли пошкоджені комунальне й харчове підприємства, об’єкти інфраструктури, приватний будинок і лінії електропередач.

У Криворізькому районі ворог ударив FPV-дроном по Грушівській громаді — пошкоджений легковий автомобіль.

Ще одну атаку безпілотником зафіксовано по Межівській громаді на Синельниківщині. Внаслідок удару сталася пожежа у приватному дворі — знищені будинок, дві господарські споруди та машина.

  • Вночі 27 травня на Дніпропетровщині працювали сили ППО і збили 5 безпілотників. Через ворожі атаки постраждав чоловік, ворог пошкодив будинки, підприємство, авто та швидку. 
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