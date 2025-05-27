З початку доби на фронті відбулося 87 боєзіткнень, найактивніші бої - на Покровському напрямку

Росіяни також завдають ударів по районах Чернігівської та Сумської областей.

З початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдають ударів по районах Чернігівської та Сумської областей. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Карповичі, Петрушівка, Баранівка, Біла Береза, Покровка, Бачівськ, Прогрес, Архипівка, Попівка, Високе, Красний Хутір, Дмитрівка; під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Петрушівка, Осоївка та Климентове.

Чотири атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне та Довгеньке на Харківському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Загризового.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наразі тривають сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ у районах Дружби, Диліївки та Торецька. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Сім боєзіткнень продовжуються дотепер. Удару російським КАБом зазнав населений пункт Степанівка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле. Вісім з дев’яти наступальних дій ворога відбито, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім ворожих атак. Противник намагався просуватися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в бік Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог на даний час активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 14 бойових зіткнень, з яких два досі тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши сім КАБ, також здійснив 156 (з них 11 з РСЗВ) артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.