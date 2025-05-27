Мінцифри планує створити повноцінну екосистему для проєктування, розробки та виробництва напівпровідників

Мінцифри ти Національна напівпровідникова асоціація України підписали Меморандум про співпрацю. Мета – створити повноцінну екосистему для проектування, розробки та виробництва напівпровідників, передає урядовий портал.
Зазначається, що напівпровідники – це один з ключових напрямів технологічної незалежності, інноваційного розвитку та економічного зростання країни.
«У межах реалізації Стратегії WINWIN напівпровідникові технології визначені як один із ключових пріоритетів – через їхню роль у формуванні інноваційної екосистеми, посиленні обороноздатності та забезпеченні цифрового суверенітету. Розвиток власного виробництва чипів – це стратегічна відповідь на глобальні виклики. Він допоможе Україні зменшити залежність від зовнішніх ринків, диверсифікувати економіку та закріпити себе як помітного гравця у світовій технологічній політиці», – зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
За її словами, підписання меморандуму відкриває можливості для створення повноцінної національної екосистеми у сфері чипів.
Серед ключових напрямів співпраці:
- упровадження наукових розробок у виробництво, участь у міжнародних дослідницьких ініціативах і пілотних проектах;
- допомога українським компаніям у виході на глобальні ринки та інтеграції в ланцюги постачання, підтримка експорту вітчизняної продукції;
- підтримка стартапів: менторські програми, доступ до фінансування, розвиток малого й середнього бізнесу в галузі;
- спільна робота над посиленням кіберзахисту систем, що використовуються у виробництві напівпровідників;
- розвиток інфраструктури, яка може містити технопарки, інкубатори, лабораторії, виробничі лінії;
- підготовка фахівців, створення спеціалізованих освітніх програм, стажувань і курсів підвищення кваліфікації.