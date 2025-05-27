Мінцифри планує створити повноцінну екосистему для проєктування, розробки та виробництва напівпровідників

Мінцифри ти Національна напівпровідникова асоціація України підписали Меморандум про співпрацю. Мета – створити повноцінну екосистему для проектування, розробки та виробництва напівпровідників, передає урядовий портал.

Зазначається, що напівпровідники – це один з ключових напрямів технологічної незалежності, інноваційного розвитку та економічного зростання країни.

«У межах реалізації Стратегії WINWIN напівпровідникові технології визначені як один із ключових пріоритетів – через їхню роль у формуванні інноваційної екосистеми, посиленні обороноздатності та забезпеченні цифрового суверенітету. Розвиток власного виробництва чипів – це стратегічна відповідь на глобальні виклики. Він допоможе Україні зменшити залежність від зовнішніх ринків, диверсифікувати економіку та закріпити себе як помітного гравця у світовій технологічній політиці», – зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

За її словами, підписання меморандуму відкриває можливості для створення повноцінної національної екосистеми у сфері чипів.

Серед ключових напрямів співпраці: