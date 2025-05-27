Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ГоловнаСуспільствоВійна

Мінцифри планує створити повноцінну екосистему для проєктування, розробки та виробництва напівпровідників

Сфера напівпровідників важлива, серед іншого, для посилення обороноздатності.

Мінцифри планує створити повноцінну екосистему для проєктування, розробки та виробництва напівпровідників
Валерія Іонан
Фото: Мінцифри

Мінцифри ти Національна напівпровідникова асоціація України підписали Меморандум про співпрацю. Мета – створити повноцінну екосистему для проектування, розробки та виробництва напівпровідників, передає урядовий портал. 

Зазначається, що напівпровідники – це один з ключових напрямів технологічної незалежності, інноваційного розвитку та економічного зростання країни.

«У межах реалізації Стратегії WINWIN напівпровідникові технології визначені як один із ключових пріоритетів – через їхню роль у формуванні інноваційної екосистеми, посиленні обороноздатності та забезпеченні цифрового суверенітету. Розвиток власного виробництва чипів – це стратегічна відповідь на глобальні виклики. Він допоможе Україні зменшити залежність від зовнішніх ринків, диверсифікувати економіку та закріпити себе як помітного гравця у світовій технологічній політиці», – зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Підписуйтесь на наш Google News

За її словами, підписання меморандуму відкриває можливості для створення повноцінної національної екосистеми у сфері чипів. 

Серед ключових напрямів співпраці:

  • упровадження наукових розробок у виробництво, участь у міжнародних дослідницьких ініціативах і пілотних проектах;
  • допомога українським компаніям у виході на глобальні ринки та інтеграції в ланцюги постачання, підтримка експорту вітчизняної продукції;
  • підтримка стартапів: менторські програми, доступ до фінансування, розвиток малого й середнього бізнесу в галузі;
  • спільна робота над посиленням кіберзахисту систем, що використовуються у виробництві напівпровідників;
  • розвиток інфраструктури, яка може містити технопарки, інкубатори, лабораторії, виробничі лінії;
  • підготовка фахівців, створення спеціалізованих освітніх програм, стажувань і курсів підвищення кваліфікації.
﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies