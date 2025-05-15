Захист приватності та безпека інновацій: Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект

Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при використанні ШІ-продуктів у публічному секторі.

Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, повідомляє Мінцифри.

“Штучний інтелект уже став частиною нашого життя – скоро він з’явиться в Дії та Мрії. Але перш ніж упроваджувати такі інновації, важливо чітко визначити правила гри. Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Це перший міжнародний договір у сфері ШІ”, – повідомляє Мінцифри.

Документ підписали заступник міністра Олександр Борняков і заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.

Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при формуванні законодавства та використанні ШІ-продуктів у публічному секторі. Серед них:

повага до людської гідності й автономії;

прозорість та нагляд;

недискримінація;

захист приватності;

надійність;

безпека інновацій.

Мінцифри зазначає, що підписання конвенції – це важливий крок для розвитку ШІ в цифровій державі.

“Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього – ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери. Конвенцію вже підписали 15 урядів – Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та члени Ради Європи”, – повідомляє міністерство.