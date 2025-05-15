Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де сьогодні відбудуться переговори між Україною і Росією. Про це відомо з трансляції Суспільного. В Офісі президента розповіли, що Зеленський здійснив візит для зустрічі з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та визначення подальших дипломатичних кроків України заради повного й безумовного припинення вогню, досягнення стійкого миру та гарантування безпеки.

Разом з ним до Туреччини приїхали міністри та представники усіх розвідок. Зокрема, прибув голова СБУ.

Чи буде зустріч із Росією і в якому форматі – Україна вирішить після того, як поговорить із турецькою стороною.

"Що стосується нашого рівня – делегація на найвищому рівні: міністерство закордонних справ, мій офіс, представники всіх розвідок, до речі. Щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру", – сказав президент.

Почне Україна з зустріччю з турецькими колегами.

"Рівень руський мені офіційно невідомо, але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень", – сказав президент.

Зеленський сказав, що треба зрозуміти, який мандат у російських перемовників і чи здатні вони ухвалювати рішення.

Він очікував на зустріч із кремлівським очільником Путіним, але Кремль відправив лише делегатів: помічника Путіна Володимира Мединського, заступника міністра закордонних справ Михайла Галузіна, керівник ГУ Генштабу Ігоря Костюкова, та заступника міністра оборони Олександра Фоміна. Зеленський матиме зустріч із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Подальші кроки в питанні переговорів із Росією будуть відомі згодом, казав речник МЗС Георгій Тихий.

Зустріч між Україною і Росією

10 травня лідери країн "коаліції охочих" – президент Франції Еммануель Макрон, британський прем'єр-міністр Кір Стармер, польський прем'єр-міністр Дональд Туск і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц – висунули Росії вимогу повністю припинити вогонь із 12 травня або ж отримати нові санкції. Лідери країн провели спільну розмову з американським президентом Дональдом Трампом, і він цей план підтримав.

Замість того, щоб погодитися на пропозицію, російський очільник серед ночі оголосив, що пропонує Україні провести 15 травня перемовини у Стамбулі.

Українська позиція полягала в тому, що спочатку – припинення вогню, а вже потім – зустріч. Це підтримали і європейці. Але не Трамп, який опублікував допис з вимогою до України негайно погодитися на зустріч із Росією.

Відповідь не забарилася: того ж вечора Володимир Зеленський оголосив, що 15 числа буде чекати в Туреччині особисто на Володимира Путіна. Кремль аж до ранку 15 травня уникав відповіді, чи Путін поїде, а потім сказав, що ні.

Зеленський казав, що очікує в Туреччині не лише на Путіна. Він сказав, що всім дуже хотілося би побачити там і Трампа. Окрім Путіна, Зеленський у Туреччині більше ні з ким говорити не планує. Переговори на нижчому рівні, ніж президентський, означатимуть лише затягування Росією процесу, наголошували в Офісі президента України.

Кремль до останнього затягував із оприлюдненням імен тих, хто поїде на перемовини. Після того, як відсутність Дональда Трампа стала очевидною, Москва опублікувала прізвища переговорної групи, яку очолив Мединський – як і три роки тому.

Попередні контакти Зеленського і Путіна

Володимир Путін не брав участі в переговорах із Україною, що почалися після початку повномасштабного вторгнення і проходили в Білорусі та Туреччині. Переговорний процес був зупинений навесні, коли стало очевидно, що Росія налаштована не на мир, а на ультиматуми. За даними різних медіа, тоді Москва вимагала віддати їй всі окуповані території, роззброїти Україну і заборонити її шлях до НАТО.

Зустріч Володимира Зеленського і Путіна була лише одна: в грудні 2019 року, у так званому нормандському форматі. Вони зустрічалися в Парижі. Коментуючи цю зустріч уже після початку повномасштабного нападу, в лютому 2024, Зеленський сказав, що доводив Путіну неефективність мінських угод.

До зустрічі вони двічі говорили телефоном. Зеленський казав, що українське МЗС перешкоджало його контактам із Путіним, але він вирішив йому подзвонити. За словами українського президента, в розмовах йшлося про повернення полонених.