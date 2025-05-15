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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 51 дитину.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 14 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Торському. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 травня.

Волноваський район. У Ялті Комарської громади поранено 2 людини 

Покровський район. У Боковому Білозерської громади поранено людину, пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади 1 людина загинула, 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Степанівці Іллінівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 5 об'єктів; в Олександро-Калиновому пошкоджено 15 об'єктів, в Яблунівці — 5, в Довгій Балці — 2. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 2 технічні приміщення, 2 підприємства, 2 газогони і 6 автівок; в Іванопіллі пошкоджено 20 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків і промзону.
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