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Через росіян на Харківщині загинув чоловік та постраждали ще троє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів.

Через росіян на Харківщині загинув чоловік та постраждали ще троє людей
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Упродовж доби на Харківщині унаслідок російських обстрілів загинув чоловік. Троє людей постраждали. 

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинув 60-річний чоловік, у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждала 58-річна жінка, у с. Козача Лопань Дергачівської громади отримали поранення 86-річний і 75-річний чоловіки.

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 5 КАБ;
  • 1 БпЛА «Ланцет»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 9 приватних будинків, багатоквартирний будинок, склад свинокомплексу;
  • в Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди;
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги;
  • у Чугуївському районі пошкоджено екскаватор.

На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Глушківки.
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