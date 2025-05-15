​Російська армія від початку вторгнення втратила вже понад 970 000 осіб

Як йдеться у зведенні Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:

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