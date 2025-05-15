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​Російська армія від початку вторгнення втратила вже понад 970 000 осіб

Оборонці за добу ліквідували 1220 ворогів.

​Російська армія від початку вторгнення втратила вже понад 970 000 осіб
Знищення гелікоптерів у РФ
Фото: Скріншот відео ССО

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1220 окупантів, 8 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2 РСЗВ та засіб ППО.

Як йдеться у зведенні Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 970 590 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 10812 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22514 (+13) од,
  • артилерійських систем – 27872 (+45) од,
  • РСЗВ – 1384 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1166 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36000 (+140),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48547 (+165) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3892 (+8).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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