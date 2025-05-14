Росіяни вбили та поранили мирних мешканців Сумщини

Сьогодні, 14 травня, росіяни атакували Сумську область КАБами, безпілотниками, ракетами тощо. Окупанти цілили у цивільну інфраструктуру, підприємства, автівки, будівлі є поранені та загиблі мирні жителі.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Білопільська громада

Внаслідок атаки БпЛА уночі була пошкоджена будівля пожежної частини та службове авто. Вдень, після ударів КАБ, поранені чоловік 55 років та 52-річна жінка. Вони були доставлені до лікарні у стані середньої важкості.

Кролевецька громада

Ворог уночі завдав удару по громаді вісьмома БпЛА. Є пошкодження на території підприємства “Кролевецький лісгосп”, ударною хвилею знищено кафе, пошкоджено готель, вибито вікна у 30 приватних будинках, пошкоджені три багатоквартирні будинки.

Миколаївська громада

Ще один БпЛА ворог вночі спрямував по території громади, пошкоджено місцеве підприємство.

Річківська громада

Від удару КАБ вночі зайнялася пожежа на території одного з домогосподарств.

Сумська громада

Вранці ворожий БпЛА атакував вантажівку на території Стецьківської громади. Вдень ворог завдав ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури на території Сумської громади.

Внаслідок удару троє людей загинули, пʼятеро поранених лікуються стаціонарно, один – амбулаторно.

Зруйнована нежитлова будівля, ще дві пошкоджені.

Недригайлівська громада

Ворожий БпЛА атакував вантажний автомобіль, який набирав воду біля свердловини в селищі Терни. Поранений 40-річний чоловік, він у важкому стані з множинними травмами. Також внаслідок удару пошкоджена вантажівка.