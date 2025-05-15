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У День вишиванки в Україні одружилися 985 пар

Мін'юст закликав пари одружуватись 15 травня у вишиванках і ділитись світлинами з хештегом #МЮ_затвердив. 

У День вишиванки в Україні одружилися 985 пар
Фото: newsru.com

Сьогодні, 15 травня, в День вишиванки, в Україні одружилися 985.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Ми закликали пари одружуватись 15 травня у вишиванках і ділитись світлинами з хештегом #МЮ_затвердив. Ідея одруження у вишиванках знайшла відгук у сотнях сердець - і ви перетворили цю ініціативу на справжнє свято любові та української душі. Дякуємо за участь у флешмобі", - йдеться в повідомленні.

Міністерство також поділилося світлинами щасливих родин.

Шлюб онлайн у "Дії"

  • У лютому 2023 року на порталі "Дія" з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Станом на серпень, українці подали більше 30 тисяч заяв про шлюб. 
  • У червні 2024 року по відеозв'язку через "Дію" одружилися перші три пари. Зазначимо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я. 
  • 9 вересня в Україні запустили послугу онлайн-одруження через "Дію". Тоді за три дні українці подали 416 133 пропозиції на шлюб онлайн. Згоду дали лише на 49 282 із них, тобто майже кожну дванадцяту.
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