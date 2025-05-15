У День вишиванки в Україні одружилися 985 пар

Мін'юст закликав пари одружуватись 15 травня у вишиванках і ділитись світлинами з хештегом #МЮ_затвердив.

Сьогодні, 15 травня, в День вишиванки, в Україні одружилися 985.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Ми закликали пари одружуватись 15 травня у вишиванках і ділитись світлинами з хештегом #МЮ_затвердив. Ідея одруження у вишиванках знайшла відгук у сотнях сердець - і ви перетворили цю ініціативу на справжнє свято любові та української душі. Дякуємо за участь у флешмобі", - йдеться в повідомленні.

Міністерство також поділилося світлинами щасливих родин.

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