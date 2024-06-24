Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
ГоловнаСуспільствоЖиття

Першою парою, що одружилася онлайн через "Дію", стали нардеп і викладачка УКУ

Цими вихідними перші три пари одружилися через "Дію". 

Першою парою, що одружилася онлайн через "Дію", стали нардеп і викладачка УКУ
Перший онлайн-шлюб через Дію
Фото: скріншот відео Михайла Федорова

Онлайн по відеозв'язку через "Дію" цими вихідними одружилися перші три пари. 

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Мін'юсту.

Першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова. 

За словами Федорова, пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в "Дії" першими.

"Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги – пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу – поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку", – сказав міністр. 

Він додав, що шлюб по відеозвʼязку – це революція у сфері державних послуг. Загалом на бета-тест записалося 2,5 тисячі пар, а вже скоро сервіс буде доступним для всіх. 

"Україна – перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками", – зазначив очільник міністерства. 

У Мін'юсті роз'яснили процес реєстрації шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб. Процес включає такі етапи:

  • Заява через «Дія»: Наречені заповнюють заяву на реєстрацію шлюбу у застосунку «Дія», вказуючи бажаний час, місце та формат церемонії.
  • Обробка заяви: Цифровий офіс ДРАЦС оброблює заяву та надсилає результати розгляду на електронну пошту.
  • Відеоцеремонія через «Дія»: На визначений час відбувається відеоконференція, під час якої ведуча та реєстратор ДРАЦС проводить церемонію одруження.
  • Електронне відображення актового запису: За деякий час після церемонії електронний актовий запис про шлюб відображається в застосунку «Дія».
  • Доставка свідоцтва про шлюб: ДРАЦС забезпечує доставку та вручення свідоцтва про шлюб новоспеченим чоловіку і дружині через службу Укрпошти.

"Зауважимо, що на участь у бета-тестуванні подались більше 5 тисяч користувачів. В майбутньому планується, що оналйн-реєстрації зможуть відбуватись кожні 15 хвилин (Пн., Вт., Ср., Чт. - 08:00 - 17:00; Пт. - 08:00 - 15:45)", – додали у міністерстві юстиції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies