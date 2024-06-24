Першою парою, що одружилася онлайн через "Дію", стали нардеп і викладачка УКУ

Цими вихідними перші три пари одружилися через "Дію".

Онлайн по відеозв'язку через "Дію" цими вихідними одружилися перші три пари.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Мін'юсту.

Першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова.

За словами Федорова, пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в "Дії" першими.

"Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги – пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу – поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку", – сказав міністр.

Він додав, що шлюб по відеозвʼязку – це революція у сфері державних послуг. Загалом на бета-тест записалося 2,5 тисячі пар, а вже скоро сервіс буде доступним для всіх.

"Україна – перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками", – зазначив очільник міністерства.

У Мін'юсті роз'яснили процес реєстрації шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб. Процес включає такі етапи:

Заява через «Дія»: Наречені заповнюють заяву на реєстрацію шлюбу у застосунку «Дія», вказуючи бажаний час, місце та формат церемонії.

Обробка заяви: Цифровий офіс ДРАЦС оброблює заяву та надсилає результати розгляду на електронну пошту.

Відеоцеремонія через «Дія»: На визначений час відбувається відеоконференція, під час якої ведуча та реєстратор ДРАЦС проводить церемонію одруження.

Електронне відображення актового запису: За деякий час після церемонії електронний актовий запис про шлюб відображається в застосунку «Дія».

Доставка свідоцтва про шлюб: ДРАЦС забезпечує доставку та вручення свідоцтва про шлюб новоспеченим чоловіку і дружині через службу Укрпошти.

"Зауважимо, що на участь у бета-тестуванні подались більше 5 тисяч користувачів. В майбутньому планується, що оналйн-реєстрації зможуть відбуватись кожні 15 хвилин (Пн., Вт., Ср., Чт. - 08:00 - 17:00; Пт. - 08:00 - 15:45)", – додали у міністерстві юстиції.