Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Є обгрунтовані підстави вважати, що ексміністр оборони та начальник Генштабу РФ є відповідальними за ракетні удари російських Збройних сил по українській електричній інфраструктурі з 10 жовтня 2022 до 9 березня 2023-го.

Друга Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу російських Збройних сил Валерія Герасимова.

Про це повідомила пресслужба суду.

Ордери видано за вчинення міжнародних злочинів в Україні щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023. Йдеться про напади на цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру, а також злочини проти людяності.

Два ордери на арешт були видані за клопотаннями прокуратури.

“Друга Палата попереднього провадження визнала, що є обгрунтовані підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських Збройних сил по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 р. до 9 березня 2023 р.”, ‒ зазначили у суді.

Протягом цього періоду російська армія завдала великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях в Україні.

Удари були спрямовані проти цивільних об'єктів і об'єктів, які у час ударів могли кваліфікуватися як військові об'єкти. Очікувані побічні збитки та збитки цивільному населенню переважали очікувані військові здобутки, зазначили у МКС.

У Палаті зауважили, що однією з основних цілей міжнародного гуманітарного права є захист цивільних осіб у збройних конфліктах. Суд має вирішити, чи був дотриманий “принцип розрізнення”, який забороняє використання збройної сили під час військових дій проти цивільних та інших осіб, які перебувають під захистом.

Окрім того, є достатні підстави вважати, що підозрювані навмисне завдавали сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень психічному і фізичному здоров'ю людей. Таким чином вони несуть кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.

Реакція української прокуратури

Коментуючи ордери на Шойгу і Герасимова, Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора.

“Вітаю незалежну роботу МКС, спрямовану на захист основ світового порядку, заснованого на законах і правилах. Щиро вдячний прокурорам, слідчим СБУ, Національної поліції України та всім тим, чиї наполегливі зусилля сприяли досягненню цього результату”, ‒ сказав він.