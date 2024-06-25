Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Друга Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу російських Збройних сил Валерія Герасимова.
Про це повідомила пресслужба суду.
Ордери видано за вчинення міжнародних злочинів в Україні щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023. Йдеться про напади на цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру, а також злочини проти людяності.
Два ордери на арешт були видані за клопотаннями прокуратури.
“Друга Палата попереднього провадження визнала, що є обгрунтовані підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських Збройних сил по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 р. до 9 березня 2023 р.”, ‒ зазначили у суді.
Протягом цього періоду російська армія завдала великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях в Україні.
Удари були спрямовані проти цивільних об'єктів і об'єктів, які у час ударів могли кваліфікуватися як військові об'єкти. Очікувані побічні збитки та збитки цивільному населенню переважали очікувані військові здобутки, зазначили у МКС.
У Палаті зауважили, що однією з основних цілей міжнародного гуманітарного права є захист цивільних осіб у збройних конфліктах. Суд має вирішити, чи був дотриманий “принцип розрізнення”, який забороняє використання збройної сили під час військових дій проти цивільних та інших осіб, які перебувають під захистом.
Окрім того, є достатні підстави вважати, що підозрювані навмисне завдавали сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень психічному і фізичному здоров'ю людей. Таким чином вони несуть кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.
Реакція української прокуратури
Коментуючи ордери на Шойгу і Герасимова, Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора.
“Вітаю незалежну роботу МКС, спрямовану на захист основ світового порядку, заснованого на законах і правилах. Щиро вдячний прокурорам, слідчим СБУ, Національної поліції України та всім тим, чиї наполегливі зусилля сприяли досягненню цього результату”, ‒ сказав він.
- У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова. Вони несуть відповідальність за ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023-го.
- У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ. Після цього заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму телеграмі погрожував "обстріляти МКС ракетами".
- Постанова МКС діє безстроково і може стосуватися будь-якої людини. Однак, МКС суд не ухвалює заочних вироків, тому для судового розгляду підсудний фізично має перебувати під вартою в Гаазі. Тож тепер Путін не може виїжджати до країн, які ратифікували Римський статут, та до країн, що визнають юрисдикцію суду (123 держави). Це всі країни Європи, вся Південна Америка (зокрема, такі союзники Росії, як Венесуела), Таджикистан, Афганістан, Бразилія, Південна Африка, ЦАР, Нігерія.
- У липні того ж року США передали докази воєнних злочинів Росії до Міжнародного кримінального суду.
- Тоді ж у Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії. У Центрі працюють українські, європейські та американські прокурори, а також прокурори МКС. Вони розслідують та збирають докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.
- У вересні у Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Робота офісу "допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом", а також підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини росіян. Цей польовий офіс в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.