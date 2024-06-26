Його злочинна діяльність була припинена у вересні 2023 року. На вирок суду він чекав під вартою.

Житель Миколаєва отримав 5 років тюрми за передачу ворогу позицій ППО у місті, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

42-річного жителя Миколаєва визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 114-2, ч.2 ст.436-2 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений через закритий чат у Телеграмі, учасниками якого були громадяни РФ, у тому числі представники окупаційної влади, передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, маршрути пересування військової техніки та координати позицій ППО в регіоні.

Окрім текстових повідомлень чоловік надсилав відмітки на електронних картах та фотографії з прив’язкою до місцевості.

Також зловмисник підтримував війну РФ проти нашої держави, героїзував російських військових та виправдовував їхні воєнні злочини.

Його злочинна діяльність була припинена у вересні 2023 року. На вирок суду він чекав під вартою.

Нагадаємо, нещодавно 15 років тюрми отримав російський агент, який корегував ракетні удари по Одесі. Також одесит збирав дані про розташування комплексів ППО.