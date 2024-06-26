Окупанти за добу здійснили 49 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 49 обстрілів (243 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Медведівка – 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Карповичі – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа; 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Блешня – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Леонівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
Хрінівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Городнянська громада:
Полісся – 30 вибухів, ймовірно РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки.
Мощенка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Новгород-Сіверська громада:
Кам’янська Слобода – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Михальчина Слобода – 18 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Грем’яч – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа; 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 13 вибухів, ймовірно АГС. Пошкоджено приватний будинок.
Сумська область
Сумський район:
Веселівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Басівка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Павлівка – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Юнаківка – 11 вибухів, ймовірно РСЗВ; 5 обстрілів: 19 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. Пошкоджено приватний будинок.
Волфине – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Миропілля – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 11 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Шпиль – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Катеринівка – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Охтирський район:
Велика Писарівка – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Попівка – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Олександрівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Конотопський район:
Мінакове – 1 вибух, ймовірно ракетний удар.
Шосткинський район:
Сидорівка – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Уланове – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Вовківка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Ходине – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Хлібороб – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Бачівськ – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Нова Гута – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Студенок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Харківська область
Богодухівський район:
Тимофіївка – 2 обстріли: 17 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Також зазначимо, на Донеччині за минулу добу ворог вбив 1 людину і поранив 11. Вранці на пожежну частину у Селидовому скинули ФАБ-500.