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У Чернівцях затримали місцевого жителя, який допомагав ворогу готувати ракетні удари по Буковині

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

У Чернівцях затримали місцевого жителя, який допомагав ворогу готувати ракетні удари по Буковині
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського інформатора на Буковині, повідомляє пресслужба відомства. 

За даними спецслужби, він готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угруповань РФ. 

Фігурантом виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави.

Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний прапор України. Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.

Для комунікації з окупантами фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ. 

Також зрадник писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.

Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом.

Співробітники СБУ встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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