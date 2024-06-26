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В Україні сьогодні відзначають День кримськотатарського прапора

Сьогодні це - символ боротьби за права і свободи, символ надії на повернення на рідну землю.

В Україні сьогодні відзначають День кримськотатарського прапора
26 червня - День кримськотатарського прапора
Фото: Міноборони

Сьогодні, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Це - неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року. Воно символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

Кримськотатарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу в Бахчисараї.

За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався. Він був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм.

" 26 червня - особливий день для кожного кримського татарина та всіх, хто підтримує боротьбу за свободу та справедливість... Цей символ єднає всіх кримських татар, де б вони не знаходились, нагадуючи про багатовікову історію, культуру та традиції. Кримськотатарський прапор - це не лише символ національної ідентичності, але й символ боротьби за права і свободи, символ надії на повернення на рідну землю", - наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Він додав, що Україна обов'язково переможе у війні проти російських окупантів і поверне Кримський півострів.

Минулого року 26 червня російські окупанти в Криму  штрафували кримських татар через національні прапори.

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