Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 25 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 109 вибухів.

Зокрема, по Білопільській та Великописарівській громадам росіяни били з артилерії.

Есманьську громаду окупанти атакували дронами та мінометом, а Середино-Будську - дроном.

Миропільську та Хотінську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

По Юнаківській громаді ворог вдарив з РСЗВ та артилерії.

З мінометів, а також крупнокаліберного кулемета, окупаційна армія обстріляла Шалигинську громаду.