Печерський райсуд призначив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, підозрюваному в незаконному утриманні людини – цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.

Судове засідання тривало понад чотири години і переривалося на повітряну тривогу. Трансляцію вело "Суспільне".

Журналісти декілька разів поставили йому запитання про те, чому він розбив телефон під час обшуку, але той не відповів.

Замість інциденту в Дніпрі Тищенко розмірковував вголос про попередню владу, вирубку дерев, ботоферми, війну.

Тищенко також сказав, що всі його пересування були узгоджені з "керівництвом".

Прокуратура повідомляла, що клопотатиме про цілодобовий домашній арешт.

Хронологічно

Після 16:00 в залі суду з'явився суддя. Однак майже одразу оголосили перерву.

16:39. Після перерви Тищенко просив закрити судовий процес для журналістів. Сторона обвинувачення, навпаки, попросила залишити пресу в залі суду.

Сторона обвинувачення почала зачитувати свою версію: потерпілий не міг зрозуміти, чому його незаконно затримали.

"Крім вказівок, залякування, здійснювалися фізичні впливи з боку оточуючих Тищенка. Били особу і здійснювали удушення шиї руками", – повідомила сторона обвинувачення.

Сам Тищенко та його оточуючі не допомогли потерпілому.

Обвинувачення клопотало про цілодобовий арешт, бо є ризики: Тищенко може ухилитися від органів досудового слідства, може отримати дозвіл на виїзд за кордон, може знищити або спотворити документи, що мають істотне значення для слідства. Слідчий також повідомив, що Тищенко під час оголошення йому підозри зламав два телефони – розтрощив їх.

Він додав, що сторона обвинувачення не може просити жорсткішого заходу, аніж цілодобовий домашній арешт, бо стаття, за якою його обвинувачують, неважка.

Після 17:20 слово взяв адвокат Тищенка. Він заперечив щодо клопотання обвинувачення. Адвокат сказав, що ексвійськовий вихопив телефон з рук у якоїсь дівчини – Тищенко уточнив, що це його помічниця.

Після 17:25 засідання суду урвалося на повітряну тривогу.

З відбоєм тривоги до залу суду повернулися Тищенко з адвокатами. Через декілька хвилини до зали повернувся суддя, а адвокат Тищенка повернувся до виступу. Адвокат назвав підозру необґрунтованою та попросив суд відхилити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Після виступу другого адвоката, який сказав, що відсутність Тищенка паралізує роботу в парламентському комітеті, слово взяв сам нардеп. Сказав, що не робив нічого, за що йому було б "гидко" і що він прийшов до парламенту втілювати ідея Володимира Зеленського.

"Покинув свій успіх, покинув досягнуте, прийшов разом з командою втілювати свої мрії", – сказав нардеп, додавши, що парламентар – не просто зелена кнопка, а особистість та індивідуальність.

По суті справи нардеп сказав, що в день інциденту, коли "йшли процесуальні дії", на зустріч йому йшли три чоловіки. Один з них сказав: "слушай, ти, голова". Чоловіки почали фільмувати депутата на відео разом з його помічницею. Після цього "з адреси вийшов поліцейський", і Тищенко до нього звернувся з проханням "припинити атаку на народного депутата". Один із чоловіків показав Тищенку УБД, ще один показав інший документ, третій не показав нічого. Один із чоловіків вирвав телефон у помічниці Тищенка, і нардепу здалося, що чоловік хотів втекти. Чоловіка вони тримали, за словами Тищенка, до приїзду поліції.

Після тривалого виступу Тищенка, який переважно не був присвячений суті справі, слово взяла знову сторона обвинувачення. Вона контраргументувала щодо зауважень Тищенка і сторони його захисту стосовно процесуальних дій. Після виступу прокурора слово взяв знову адвокат Тищенка.

Близько 19:50 суддя пішов ухвалювати рішення. Суддя повернувся близько 20:40 і оголосив рішення – задовольнити клопотання. На Тищенка поклали зобов'язання не покидати оселі, окрім випадків медичної допомоги, носити браслет, здати паспорт.

Справа Миколи Тищенка

Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками можуть бути охоронці Миколи Тищенка.

Згодом за фактом нападу в Дніпрі на колишнього військового підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони відкрили два кримінальні провадження.

Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів.

Київського поліцейського, який брав участь в Дніпрі в інциденті з ймовірно охороною нардепа Миколи Тищенка, звільнили. Голова ОПУ Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума, народного депутата Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.