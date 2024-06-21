У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі

За фактом нападу в Дніпрі на колишнього військового підрозділу "Кракен" Головного управління Міноборони відкрили два кримінальні провадження.

Йдеться про завдання легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Про це повідомив у ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ Клименко.

На ремарку ведучої про те, що нападниками можуть бути охоронці нардепа Миколи Тищенка, міністра сказав: "Неважливо, що це за люди. Кожен громадянин має відповідати перед законом".

За словами міністра, постраждалий у "нормальному поки стані".

Сам Тищенко в ефірі стріму колеги по парламенту Олексія Гончаренка запевнив, що він ходить без охорони. При цьому він сказав, що ексгурівець нібито напав на поліцейського. На відео сутички справді була людина, яку можна сприйняти за правоохоронця, але без форми.



Нардеп також стверджує, що потерпілий нібито був охоронцем так званих кол-центрів і нібито сам спровокував конфлікт. Доказів своїм твердженням не надав.