Щодня десятки людей намагаються нелегально виїхати з України. МВС веде консультації з країнами щодо повернення

Йдеться не лише про тих, хто намагається перетнути кордон повз пункти пропуску, а й про тих, хто надає підробні документи.

Прикордонники та поліцейські затримують охочих втекти з України не лише на самому кордоні, а й на блок-постах у кілометрах від кордону. Щодня таких людей затримують десятки, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свободі".

За його словами, буває і по 30 людей на день. Це не лише охочі переплести Тису або пройти через гори, а й тих, хто на пунктах пропуску намагається пройти за підробними документами – таких людей близько 15%.

Кордон із Румунією, Словаччиною, Польщею, Молдовою та Угорщиною з нашої сторони захищений мінімально і технічно необладнаний, тому його важко закривати.

Загальну статистику втікачів Клименко відмовився називати. За його словами, число "не відображає реальний стан справ", бо в ці цифри враховують тих, кого затримали за десятки кілометрів до кордону. Однак міністр сказав, що число таких людей менше, ніж десятки тисяч.

Україна веде консультації з Євросоюзом, аби отримати змогу повернути тих, хто нелегально виїхав.

"Ми ведемо консультації з нашими колегам з Євросоюзу. Звичайно, кожна країна Євросоюзу діє за законами і правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі. Щодо можливого повернення громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – сказав міністр.