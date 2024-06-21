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Вночі та вранці РФ обстрілювала Харківщину, ушкоджені будівлі та автомобілі

Протягом доби через російські обстріли області травмувався чоловік. 

Вночі та вранці РФ обстрілювала Харківщину, ушкоджені будівлі та автомобілі
Наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти обстрілювали Харківщину вночі та вранці. Через російську агресію ушкоджене домоволодіння, будинки, автомобілі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 06:33 російська армія вдарила по село Кругляківка Куп'янського району. Через ворожий обстріл у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок.

Також вночі, із  02:55 до 03:12 від ворожих обстрілів постраждало село Борова Ізюмського району. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено 7 будинків, автомобіль, прибудова до магазину. 

Вчора близько 16:45 у селі Руські Тишки Харківського району внаслідок обстрілу дістав поранення чоловік.

Теж вчора, о 13.00 ворог атакував Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Липців і Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними.

16 разів ворог атакував наші позиції на Купʼянському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 19,72 га території, знищили 221 вибухонебезпечний предмет.

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