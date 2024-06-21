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Армія Росії завдала 324 ударів по Запорізькій області

Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Армія Росії завдала 324 ударів по Запорізькій області
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували десять населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВФ Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці, Гуляйполю та Малинівці.

84 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Окупанти здійснили шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Роботиному та Гуляйполі.

231 артобстріл завдали по території Червонодніпровки, Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Гуляйпільського та Копанів. 

Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Цивільні не постраждали.

У Гуляйполі на Запоріжжі російські окупанти цілили FPV-дроном по евакуаційному автомобілю поліції. 

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