Армія Росії завдала 324 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували десять населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВФ Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці, Гуляйполю та Малинівці.

84 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Окупанти здійснили шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Роботиному та Гуляйполі.

231 артобстріл завдали по території Червонодніпровки, Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Гуляйпільського та Копанів.

Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Цивільні не постраждали.

У Гуляйполі на Запоріжжі російські окупанти цілили FPV-дроном по евакуаційному автомобілю поліції.