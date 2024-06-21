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Безпілотники атакували декілька регіонів Росії, зокрема де розміщено військовий аеродром (доповнено)

Влада регіону підтвердила атаку одразу у трьох муніципалітетах.

Безпілотники атакували декілька регіонів Росії, зокрема де розміщено військовий аеродром (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

У російському Єйську внаслідок атаки БпЛА сталося масштабне займання. За повідомленням місцевих жителів, пролунало кілька сильних вибухів, після чого розпочалася пожежа.

У цьому населеному пункті розміщено військовий аеродром, з якого окупанти регулярно здійснюють атаки по території України. Наразі невідомо, чи влучили дрони саме в цей об'єкт.

Влада Краснодарського краю підтвердила атаку безпілотників одразу у трьох муніципалітетах. У соцмережах пишуть про можливе ураження нафтопереробної інфраструктури та ТЕЦ.

Також про вибухи і роботу ворожої ППО повідомляли у сусідній до Кубані Адигеї та у Волгограді. 

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