На Закарпатті з'явилося 10 вулиць, названих на честь 128 ОГШБр

Завдяки розпорядженню голови Закарпатської ОВА, у області з'явилося 10 вулиць, названих на честь 128 ОГШБр.
Про це повідомляє проєкт “Деколонізація”.
Вулиці на честь 128-ї бригади з'явилися у населених пунктах:
- Хуст
- Тячів
- Чоп
- сел. Вишково
- с. Минай
- с. Ільниця
- с. Страбичово
- с. Драгово
- с. Новоселиця (Тячівський район)
- с. Терново
У половині населених пунктів перейменували вул. Борканюка (український комуністичний діяч на Закарпатті), ще у двох - вул. Вакарова (поет, писав російською мовою).
128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр) — з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування “Захід”; штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.