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На Закарпатті з'явилося 10 вулиць, названих на честь 128 ОГШБр

Штаб 128-ї бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

На Закарпатті з'явилося 10 вулиць, названих на честь 128 ОГШБр
На Закарпатті з'явилося 10 вулиць, названих на честь 128 ОГШБр
Фото: Мілітарний

Завдяки розпорядженню голови Закарпатської ОВА, у області з'явилося 10 вулиць, названих на честь 128 ОГШБр.

Про це повідомляє проєкт “Деколонізація”.

Вулиці на честь 128-ї бригади з'явилися у населених пунктах:

  • Хуст
  • Тячів
  • Чоп
  • сел. Вишково
  • с. Минай
  • с. Ільниця
  • с. Страбичово
  • с. Драгово
  • с. Новоселиця (Тячівський район)
  • с. Терново

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У половині населених пунктів перейменували вул. Борканюка (український комуністичний діяч на Закарпатті), ще у двох - вул. Вакарова (поет, писав російською мовою).

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр) — з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування “Захід”; штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

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