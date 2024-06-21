Штаб 128-ї бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

На Закарпатті з'явилося 10 вулиць, названих на честь 128 ОГШБр

Завдяки розпорядженню голови Закарпатської ОВА, у області з'явилося 10 вулиць, названих на честь 128 ОГШБр.

Про це повідомляє проєкт “Деколонізація”.

Вулиці на честь 128-ї бригади з'явилися у населених пунктах:

Хуст

Тячів

Чоп

сел. Вишково

с. Минай

с. Ільниця

с. Страбичово

с. Драгово

с. Новоселиця (Тячівський район)

с. Терново

У половині населених пунктів перейменували вул. Борканюка (український комуністичний діяч на Закарпатті), ще у двох - вул. Вакарова (поет, писав російською мовою).

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр) — з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування “Захід”; штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.