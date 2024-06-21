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24-ту бригаду імені короля Данила передислокували до Часового Яру

Підрозділи мають посилити оборону ключового населеного пункту на Донеччині.

24-ту бригаду імені короля Данила передислокували до Часового Яру
Фото: Facebook

Пресслужба 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила на своїй сторінці у Facebook повідомила про переміщення підрозділів до Часового Яру для посилення оборони міста.

За словами "королівських піхотинців", ситуація в ключовому населеному пункті та навколо нього нині надзвичайно важка. Окупанти постійно влаштовують лобові штурми, а також намагаються обійти місто з півночі та півдня.

Часів Яр зазнає регулярних обстрілів керованими авіабомбами та іншими засобами ураження. Воїни бригади знищують піхоту та техніку ворога, проте теж мають втрати. 

"Битва триває", - підсумували повідомлення пресофіцери 24-ої ОМБр.

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