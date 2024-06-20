Підозрюваній у нарузі над могилами військових у Києві призначать судово-психіатричну експертизу

Затримана за підозрою у нарузі над могилами військових у Києві жінка має пройти судово-психіатричну експертизу.
Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок, повідомляє Укрінформ.
“Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру”, - розповіла Страшок.
Якщо ж експертиза визнає жінку осудною, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.
Анна Страшок додала, що кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою), планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).
- В ніч на 20 червня 60-річна жінка пошкодила могили військових Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі.
- На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах.