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Підозрюваній у нарузі над могилами військових у Києві призначать судово-психіатричну експертизу

Якщо жінку визнають осудною, їй загрожує до 7 років позбавлення волі.

Підозрюваній у нарузі над могилами військових у Києві призначать судово-психіатричну експертизу
Підозрюваній у нарузі над могилами військових у Києві призначать судово-психіатричну експертизу
Фото: Київська міська прокуратура

Затримана за підозрою у нарузі над могилами військових у Києві жінка має пройти судово-психіатричну експертизу.

Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок, повідомляє Укрінформ.

“Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру”, - розповіла Страшок.

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Якщо  ж експертиза визнає жінку осудною, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Анна Страшок додала, що кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою), планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).

  • В ніч на 20 червня 60-річна жінка пошкодила могили військових Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі. 
  • На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах. 
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