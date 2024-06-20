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У Києві чоловік розвісив десятки радянських прапорців на паркані гімназії

Знімали заборонену символіку з паркану діти. 

У Києві чоловік розвісив десятки радянських прапорців на паркані гімназії
23-річного чоловіка в Києві підозрюють у розповсюдженні радянських прапорців
Фото: поліція Києва

У Дарницькому районі Києва 23-річний чоловік розвісив близько двох десятків прапорців та іншої символіки радянського періоду на паркані гімназії.

Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомили в столичній поліції.

"Співробітники поліції Києва під час моніторингу соціальних мереж виявили відеоролик, на якому група підлітків збирають з паркану гімназії у Дарницькому районі радянські прапорці та вимпели. На місце прибула слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та кримінальної поліції. Правоохоронці встановили свідків та учасників події, і з’ясували, що підлітки збирали радянські прапорці, які раніше залишили невідомі", – йдеться у повідомленні.

Поліція оперативно встановила підозрюваного в розповсюдженні забороненої символіки. 

"Ним виявився 23-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство. Наразі поліцейські проводять із ним першочергові слідчі дії. Слідчим відділом Дарницького управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про подію за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна або без такої", – додали правоохоронці. 

Після Революції Гідності в Україні заборонили символіку тоталітарного радянського режиму. Її використання передбачає

  • адміністративну відповідальність – стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення
  • кримінальну відповідальність – стаття 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.
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