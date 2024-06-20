Повітряні сили показали уламки збитих уночі 20 червня російських ракет.

Крилаті ракети заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Фото: Повітряні сили в Telegram

Фото: Повітряні сили в Telegram