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Повітряні сили показали збиті цієї ночі російські ракети

Крилаті ракети збили в Дніпропетровській області.

Повітряні сили показали збиті цієї ночі російські ракети
Фото: Повітряні сили в Telegram

Повітряні сили показали уламки збитих уночі 20 червня російських ракет.

Крилаті ракети заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.

Фото: Повітряні сили в Telegram
Фото: Повітряні сили в Telegram

Фото: Повітряні сили в Telegram

  • У ніч на четвер Росія завдала комбінованого удару, випустивши дев'ять ракет і 27 ударних БпЛА Shahed. Захисники неба збили п'ять ракет та всі дрони. 
  • Під удар потрапила енергетична інфраструктура. Пошкоджено ТЕС. Там поранені троє енергетиків. Також пошкоджено енергетичне обладнання в чотирьох областях.
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