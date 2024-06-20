Повітряні сили показали уламки збитих уночі 20 червня російських ракет.
Крилаті ракети заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.
- У ніч на четвер Росія завдала комбінованого удару, випустивши дев'ять ракет і 27 ударних БпЛА Shahed. Захисники неба збили п'ять ракет та всі дрони.
- Під удар потрапила енергетична інфраструктура. Пошкоджено ТЕС. Там поранені троє енергетиків. Також пошкоджено енергетичне обладнання в чотирьох областях.