Втрати енергосистеми України становлять близько 9 ГВт, об'єкти ремонтують цілодобово

Внаслідок масованих ракетно-дронових ударів ворога станом на сьогодні втрати енергосистеми України становлять близько 9 ГВт.

Про це розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

"Наразі за координації Міненерго триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів електроенергетики. Осінньо-зимовий період передбачає значно більші навантаження на енергосистему, ніж влітку. Тож його проходження напряму залежить від того, скільки пошкоджених об’єктів тепло- та гідрогенерації енергетики встигнуть відремонтувати", – зазначив він.

За його словами, ремонтна кампанія триває цілодобово.

"Сподіваємось, що до осінньо-зимового періоду вдасться відновити якомога більше генеруючого обладнання. Крім того, здійснюється встановлення об’єктів розподіленої генерації. Це газопоршневі, газотурбінні станції, невеликі сонячні, вітрові та інші, які мають невелику одиничну потужність. Це також матиме дуже істотний вплив на ситуацію в енергосистемі", – наголосив Слободян.

Він додав, що відновлення енергосистеми потребує значних фінансових ресурсів. Кошти, отримані завдяки підвищенню тарифу будуть спрямовані на відновлення державних енергооб’єктів. Також залучаються інші джерела фінансування, зокрема, міжнародна допомога.

Наразі дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі України спостерігається протягом усієї доби. При цьому обстріли енергетичної інфраструктури не припиняються. Через це застосовуються відключення електроенергії споживачам для збалансування енергосистеми.