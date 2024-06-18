У квітні 2024-го Україна експортувала морем 9,6 млн тонн вантажів. Це показники лютого 2022, - міністр економіки

Україна покращує можливості транспортування вантажів: у квітні 2024 року ми експортували морем 9,6 млн тонн, що майже сягає рівня лютого 2022 року. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

“У квітні 2024 року ми експортували морем 9,6 млн тонн. Це майже на рівні лютого 2022 року. Щодо експорту морем, то липень 2023 року став останнім місяцем участі Росії в Чорноморській зерновій ініціативі. Того місяця ми експортували тільки 503 тисячі тонн зернових. Росія дозволила вийти з українських морських портів лише 13 суднам. Для порівняння, у серпні 2023 року Україна запустила альтернативний коридор. З того часу ним користувалися 1737 суден. Лише за перші 10 днів цього місяця ми вже експортували морем більше, ніж у липні 2023 року. Коли в нас немає диверсій з боку Росії, морські шляхи працюють ефективно”, - розповіла Свириденко.

Попри ці зрушення, відзначає міністерка, система продовольчої безпеки все ще крихка - Росія продовжує атакувати інфраструктуру, сховища, енергосистему.

“Тому під час Саміту миру ми намагалися напрацювати практичні дії та заходи, яких необхідно вжити, щоб гарантувати, що війна, яку почала Росія в Україні, не впливатиме на рівень голоду у світі”, - відзначила урядовиця. За її словами, прогноз виробництва сільськогосподарської продукції цього року складає 76,1 млн тонн зернових й олійних культур.

“Усі (учасники Саміту миру. - Ред.) відзначили, що за жодних обставин не можна допустити блокади свободи судноплавства. Це стосується таких ресурсів, як добрива або паливо. Якщо ці основні речі будуть забезпечені, ми зможемо працювати разом з партнерами над покращенням внутрішнього виробництва в державах, які імпортують продовольство, забезпечувати безперебійність цих поставок”, - резюмувала міністерка.