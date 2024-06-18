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Кабмін розширив дію програми кредитування бізнесу 5-7-9%: які підприємці зможуть долучитися

Взяти кредит під відповідну кількість річних відсотків зможуть підприємці газової галузі. 

Кабінет міністрів ухвалив постанову про розширення сфери дії кредитної програми "5-7-9%". 

Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відновлення енергетики та розбудова децентралізованої генерації – пріоритет уряду. Ми вже радикально скоротили терміни погоджень на приєднання до електромереж та газорозподільчих систем, мінімізували кількість необхідних документів, скасували процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля. Менше бюрократії, щоб прискорити рішення", – прокоментував він. 

"Доступні кредити 5-7-9%" – інструмент фінансової підтримки малого та середнього бізнесу. Цього року уряд переорієнтував програму на інвестиційні цілі. 

Подивитися список банків, які надають кредитування за цією програмою, можна на порталі Дія. Взяти кредит під відповідну кількість відсотків на рік можна для фінансування капіталу та на інвестиційні цілі, зокрема купівлю нежитлової нерухомості, будівництво, ремонт виробництва, модернізацію. На фінансування капіталу бізнес може отримати кредит до 5 млн гривень. А от на інвестиційні цілі – до 150 млн гривень, пояснювала Дія. Бізнес. 

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