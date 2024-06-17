Протягом наступної доби по Україні діятимуть графіки відключень

Причина – зростання споживання через потепління та робочі дні.

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Завтра,18 червня, з 00.00 до 24.00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій території України.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Причина введення графіків – зростання споживання через потепління та робочі дні.

В компанії наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.