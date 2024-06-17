Протягом наступної доби по Україні діятимуть графіки відключень

Завтра,18 червня, з 00.00 до 24.00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій території України.
Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".
Причина введення графіків – зростання споживання через потепління та робочі дні.
В компанії наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
- Через негоду у суботу, 15 червня, було знеструмлено 21 населений пункт у трьох областях. Також через ворожі обстріли у Донецькій області відключалась повітряна лінія обленерго.
- В "Укренерго" попередили, що від 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.