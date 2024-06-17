У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
ГоловнаЕкономікаДержава

Протягом наступної доби по Україні діятимуть графіки відключень

Причина – зростання споживання через потепління та робочі дні.

Протягом наступної доби по Україні діятимуть графіки відключень
Відключення світла. Фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Завтра,18 червня, з 00.00 до 24.00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій території України.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Причина введення графіків – зростання споживання через потепління та робочі дні.

В компанії наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies