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Міністр агрополітики заявив, що аграріям полегшили процес бронювання від мобілізації

Зокрема, чинні бронювання автоматично пролонгують на 3 місяці. Подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було 6. Водночас по певних професіях є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна.

Міністр агрополітики заявив, що аграріям полегшили процес бронювання від мобілізації
Ілюстративне фото: підготовка до посіву на фермі в Запорізькій області
Фото: EPA/UPG

Виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum 15 червня заявив, що працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації, щоб створити умови безпечного збору урожаю, повідомляє “Суспільне”.

За його словами, задля безпечної діяльності аграріїв прийняли декілька рішень щодо мобілізації.

"Перше – це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге – подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", – зазначив Тарас Висоцький.

Загальна норма бронювання, за словами міністра, до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Також він додав, що на певних напрямках кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агро секторі, і в Збройних Силах – це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

Минулого року через нестачу робітників (трактористів, комбайнерів) на Одещині працівникам агросфери також надавали бронь від мобілізації. В ОВА запрошували всіх охочих працювати навчатись потрібним спеціальностям за допомогою Центрів зайнятості.

Зазначимо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”. Автори законопроєкту зазначають, що його метою є зберегти для економіки критично важливих спеціалістів.

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