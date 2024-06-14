Омбусман вимагає від Кабміну звільнити керівника Держгеонадр

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає від уряду звільнити голову Державної служби геології та надр Романа Опімаха.

Фото: Державна служба геології та надр України Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах

Омбудсман заявив, що очільник Держгеонадр ігнорує виконання рішень суду і не поновлює на роботі звільнену співробітницю.

За словами Лубінця, потерпіла витратила чотири роки на судову тяганину і виграла усі справи. Однак голова Держгеонадр постійно не погоджувався з рішенням Феміди і відмовлявся приймати жінку назад на роботу.

У результаті проти Опімаха відкрили кримінальне провадження, а Лубінець на звернення потерпілої теж направив йому офіційне подання.

"Як відреагував голова? Проігнорував вимоги подання. Ми не зупинилися і склали протокол про адміністративне правопорушення. А за невиконання вимог, Шевченківський районний суд визнав його винним за Ст.188-40 КУпАП та наклав стягнення у виді штрафу... Голова Держгеонадр вкотре не погодився з рішенням суду і подав апеляційну скаргу. Втім суд залишив рішення без змін у частині визнання вини Голови Держгеонадр, але і після цього він не поновив жінку", - розповів омбудсман.

Тепер Лубінець направив листи директору Державного бюро розслідувань та Генеральному прокурору щодо долучення подання Уповноваженого та постанов судів до матеріалів кримінального провадження для їх врахування. Також звернувся до глави уряду Дениса Шмигаля з вимогою ініціювати звільнення Опімаха.

"Буду особисто брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України, на якому розглядатиметься це питання", - пообіцяв омбудсман.