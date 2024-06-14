Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
ГоловнаЕкономікаДержава

Омбусман вимагає від Кабміну звільнити керівника Держгеонадр

Опімах відмовляється тривалий час виконувати рішення судів щодо поновлення на посаді звільненої співробітниці.

Омбусман вимагає від Кабміну звільнити керівника Держгеонадр
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає від уряду звільнити голову Державної служби геології та надр Романа Опімаха.

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах
Фото: Державна служба геології та надр України
Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах

Омбудсман заявив, що очільник Держгеонадр ігнорує виконання рішень суду і не поновлює на роботі звільнену співробітницю.

За словами Лубінця, потерпіла витратила чотири роки на судову тяганину і виграла усі справи. Однак голова Держгеонадр постійно не погоджувався з рішенням Феміди і відмовлявся приймати жінку назад на роботу. 

У результаті проти Опімаха відкрили кримінальне провадження, а Лубінець на звернення потерпілої теж направив йому офіційне подання. 

"Як відреагував голова? Проігнорував вимоги подання. Ми не зупинилися і склали протокол про адміністративне правопорушення. А за невиконання вимог, Шевченківський районний суд визнав його винним за Ст.188-40 КУпАП та наклав стягнення у виді штрафу... Голова Держгеонадр вкотре не погодився з рішенням суду і подав апеляційну скаргу. Втім суд залишив рішення без змін у частині визнання вини Голови Держгеонадр, але і після цього він не поновив жінку", - розповів омбудсман.

Тепер Лубінець направив листи директору Державного бюро розслідувань та Генеральному прокурору щодо долучення подання Уповноваженого та постанов судів до матеріалів кримінального провадження для їх врахування. Також звернувся до глави уряду Дениса Шмигаля з вимогою ініціювати звільнення Опімаха. 

"Буду особисто брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України, на якому розглядатиметься це питання", - пообіцяв омбудсман.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies