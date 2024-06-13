Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон

Тим часом фахівці Центру протидії дезінформації зафіксували масовані вкиди: анонімні телеграм-канали й російська пропаганда спекулюють на темі віялових відключень і їхньої справедливості. Зокрема, пишуть про «експорт світла до Румунії», «аварійну допомогу Польщі» й «нові заробітки для олігархів».

Кабмін обіцяє зробити графіки відключень справедливими . Для цього затвердив нову процедуру розподілу лімітів споживання. У областях її вже тестують. Водночас енергетики попереджають: у липні віялові відключення можуть стати ще суворішими через планові ремонти на АЕС, спеку, а також ймовірні наслідки російських обстрілів.

Рекордний імпорт у травні

На початку тижня після ремонту в роботу повернулася високовольтна лінія, яка поєднує Україну з енергомережею Словаччини. Лагодили з'єднання планово, повідомило Укренерго. Тепер цією лінією знову зможуть імпортувати електроенергію для потреб держави. І такі закупівлі у травні зросли вдвічі. За даними ресурсу ExPro, за місяць Україна імпортувала майже 450 тис. МВт·год. Близько половини від цього обсягу постачали з Угорщини, найменше — з Молдови. Натомість експорт електроенергії з України повністю зупинився.

Фото: Укренерго Це одна з високовольтних ліній електропередач, яка з'єднує нас із Європою й дозволяє імпортувати або експортувати електроенергію та отримувати допомогу.

«Усі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання — відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється», — наголосила пресслужба Укренерго.

Росія знищила половину потужностей генерації електроенергії України. Найбільших руйнувань зазнали тепло- й гідроелектростанції. За оцінками Київської школи економіки, збитки енергетики через російські атаки вже сягнули понад 56 млрд доларів. Скажімо, державна компанія «Укргідроенерго» готує позов проти Росії через знищення Каховської ГЕС. Вимагатиме компенсувати 2.5 млрд доларів.

«Унаслідок ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 гігаватів потужності. При цьому пік споживання електроенергії минулої зими склав 18 гігаватів на добу. Тому половини тепер не існує», — розповів президент Володимир Зеленський.

За таких умов Україна взагалі не може продавати електроенергію за кордон. Однак експорт залишається однією з тем для масованої дезінформаційної кампанії, яку підігрівають, зокрема, анонімні телеграм-канали. І вона набрала вже такого розголосу, що державі довелося реагувати.

Фото: Зеленський у Telegram Наслідки атаки Росії на енергетику 8 травня

«Останні дні експорту електроенергії були на початку травня. Є дуже великі спекуляції на цій темі. Хтось робить це зумисне, хтось просто не розуміє, як це насправді відбувається», — вважає експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Міфічний експорт до Румунії

З кінця березня Росія здійснила щонайменше шість масованих атак на українську енергетику. Ракетами та дронами цілило по маневровій генерації, головне завдання якої — покривати піки споживання. Тобто підвищений попит на електроенергію ввечері та зранку. До того ж саме зараз у розпалі планова ремонтна кампанія атомних блоків українських АЕС. Як наслідок — уся держава змушена жити за графіками відключень світла.

«Дефіцит електроенергії, який маємо влітку, буде суттєво більшим узимку, якщо не вдасться відновити генерувальні потужності, захистити їх протиповітряною обороною та збільшити імпорт електроенергії», — вважає колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Фото: EPA/UPG Житловий район Києва під час відключення електроенергії, 1 червня 2024 р.

Держава намагається максимально скоротити дефіцит електроенергії. Україна не здійснює комерційного експорту до країн Європейського Союзу. І перевірити це дуже просто — усі дані публікує Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії. Минулої осені Україна стала її повноправним членом, тобто наша енергомережа є частиною європейської. І приховати такі дані неможливо, бо вони у вільному доступі на спеціальному сайті.

«Факти: експорт скоротився у травні до нуля, а імпорт зріс удвічі. У червні експорту немає взагалі. Заховати електроенергію неможливо технічно. До того ж в Україні немає промислових систем накопичення. Пам'ятаємо, що головний ворог у нас — кремлівські упирі та їхні посіпаки, що поставили за мету не тільки знищити енергетику, але й весь український народ», — констатував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Водночас не варто плутати комерційний експорт електроенергії з міждержавними технічними перетоками. Бо вони не мають нічого спільного з продажем ресурсу. Це природне явище для об'єднаної енергомережі Європи, частиною якої є і Україна. Зазвичай ці перетоки незначні. Водночас їхній добовий баланс близький до нуля, адже електроенергія перетікає не лише до сусідніх держав, а й назад до України.

Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього

«Об'єднані мережі Європи схожі на сполучені посудини. Тобто електроенергія перетікає між країнами. Коли ми бачимо повідомлення, що з України начебто електроенергія пішла до іншої держави, то треба дивитися комплексну інформацію за добу: як з інших країн вона заходила до нас. І от якщо цей баланс звести, віднімаючи імпорт й аварійну допомогу, то він прямує до нуля», — пояснив Андріан Прокіп.

Головною темою для спекуляцій у соціальних мережах й анонімних телеграм-каналах залишають дані про фізичні перетоки з України до Румунії. В Укренерго пояснили: ці цифри спеціально видають за показники експорту. Центр протидії дезінформації наголосив, що за цією кампанією стоїть Росія, а її масштаби лише зростатимуть.

Кремлю вигідні чвари всередині України.

«Румунія має великі об'єкти генерації на сході, на березі Чорного моря. Посеред країни проходить Карпатський хребет, де немає великої кількості ліній електропередач через важкість будівництва в гірській місцевості. При цьому основне споживання в Румунії відбувається на заході й у центрі. Відповідно, перетік електричної енергії іде з енергосистеми Молдови та західної частини України, а повертається до нас через лінії на півдні», — пояснила генеральна менеджерка з організації консультативних послуг у сфері безпеки DiXi Group Олена Лапенко.

Фото: dixigroup.org DiXi Group Олена Лапенко Експертка з енергетичної безпеки аналітичного центруОлена Лапенко

Допомога Польщі — це також не експорт

У травні Україна надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі. В Укренерго пояснили важливий нюанс: йшлося не про продаж електроенергії за кордон, а навпаки — про імпорт. Кілька разів Україна терміново приймала польську електрику. Бо через безхмарну погоду сонячні станції в Польщі виробляли більше кіловатів, ніж споживала держава. Тож в окремі години виникав профіцит. Надлишки електроенергії купувала Україна, так вдавалося частково уникати віялових відключень.

«Між Укренерго й польським оператором передачі укладені угоди. І тут я вважаю, що обидві сторони мають вигоду. В України дефіцит електричної енергії, у Польщі в певні години її забагато. Про жоден експорт узагалі не йдеться, це зворотний процес», — розповів Володимир Омельченко.

Дефіцит електроенергії в Україні не цілодобовий. У окремі денні години через активну роботу сонячних станцій може виникати надлишок. І саме в таких умовах держава могла б експортувати електроенергію. Причому це не впливало б на самих споживачів. І точно не сприяло б віяловим відключенням. Але держава на такий крок не йде, остерігаючись спекуляцій. Тому роботу сонячних станцій можуть обмежувати, якщо є передумови для виникнення профіциту.

Фото: shotam.info Сонячна електростанція «Озерна», с. Залужжя Яворівського району Львівської області

«У ранкові й вечірні години є дефіцит на рівні 2.7 ГВт. А в денні години з профіцитом експорт усе одно неможливий. Тому сонячні станції обмежували через одну просту причину — нема чим балансувати нашу енергетичну систему. Отже, проблем кілька: дефіцит, балансування, система не готова зараз видавати електроенергію. А європейці хочуть рівний графік», — вважає голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

План підготовки до зими

До початку опалювального сезону Україна планує побудувати 1 ГВт маневрової генерації, цей обсяг дорівнює роботі атомного блока. Такі плани озвучив Володимир Зеленський. Держава робить ставку на газові установки, саме завдяки їм удасться балансувати енергосистему, упевнений президент.

«У реальності це неможливо. Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди управляти ними — за найкращих умов займає рік. В Україні умови не найкращі: турбін, які привезли минулого року, так досі й не запустили», — вважає колишня радниця міністра енергетики, дипломатка Лана Зеркаль.

Гроші на відновлення енергетики держава ще шукає. Зокрема, через брак коштів Кабмін вирішив підвищити тариф на електроенергію. Незаможним споживачам обіцяють субсидію: загалом уже йдеться про понад три мільйони родин. Середній розмір пільги становить менш ніж 1500 грн. Але оскільки вартість світла суттєво побільшає, ці цифри ще можуть змінитися. Водночас сам тариф, стверджують в уряді, залишиться однаково збитковим.

Фото: тг-канал Дениса Шмигаля Прем'єр Денис Шмигаль під час поїздки до Львівської та Волинської областей з перевіркою будівництва другого рівня захисту енергетичних підстанцій.

«Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7−8 грн. Ми встановили тариф 4,32 грн, виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому й Укргідроенерго. Плюс входить собівартість доставки з двох компонентів», — пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Держава міркує, як зробити віялові відключення електроенергії справедливими для всіх споживачів. Кабмін ухвалив новий порядок розподілу лімітів споживання, повноцінно він запрацює вже з 24 червня. Пріоритет у електропостачанні отримають об'єкти критичної інфраструктури. І вже потім решту електроенергії розподілятимуть рівномірно по всіх областях.

Водночас важливо, аби урядовці довели до ладу переліки об'єктів критичної інфраструктури в кожній області. В Укренерго неодноразово заявляли, що до таких списків потрапляли підприємства, які не виконують важливих для держави функцій, скажімо, готелі.

«Після цієї постанови ті регіони, що були в гіршому стані, наприклад, Київ, почнуть отримувати трішки більше електроенергії. А там, де була значно краща ситуація, — менше. Відбудеться певне зрівноваження», — вважає Андріан Прокіп.

Окрім відновлення пошкоджених потужностей, важливо захистити робочу генерацію. Держава очікує, що до опалювального сезону вдасться посилити протиповітряну оборону. Німеччина й США вже заявили, що готові передати Україні нові системи Patriot й установки IRIS-T. Нідерланди поки що лише обговорюють таку можливість.

Фото: EPA/UPG Patriot під час візиту президента України Володимира Зеленського й міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на військовий полігон у Німеччині, 11 червня 2024 р. Німецькі й українські військові поряд із ЗРКпід час візиту президента України Володимира Зеленського й міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на військовий полігон у Німеччині, 11 червня 2024 р.

«Усе, що ми можемо зробити — звикати, що це нормальний стан речей. Зимовий період буде складнішим. Але при цьому я впевнений, що всю критичну інфраструктуру заживлять. Тепло буде, вода буде, каналізація працюватиме. Але водночас через кондиціонери складними будуть липень і серпень. Тому що охолодження стосується не лише людей, а й бізнесу, наприклад — харчове виробництво», — розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Енергетики попереджають: теперішній дефіцит електроенергії ще відносно легкий. Суворіших обмежень споживання варто очікувати вже в липні. Саме тоді атомна генерація вийде на мінімум виробництва через планові ремонти, а споживання електрики значно зросте у спекотні дні.