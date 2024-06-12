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Лідери G7 домовились про видiлення Україні 50 млрд доларів, - ЗМІ

Гроші виділятимуться із заморожених російських активів.

Лідери G7 домовились про видiлення Україні 50 млрд доларів, - ЗМІ
Лідери G7 домовились про видiлення Україні 50 млрд доларів
Фото: НАЗК

Лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення додаткового фінансування для України.

Про це повідомляє агентство AFP.

“Лідери G7 погодилися розблокувати 50 мільярдів доларів для України до кінця 2024 року”, - повідомило агентство з посиланням на Францію.

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Раніше радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що цього тижня лідери G7 на саміті в Італії оголосять про кроки щодо надання Україні нової допомоги на основі заморожених російських фінансових активів.

Конфіскація активів Росії

Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України – насамперед для купівлі зброї. Йдеться про суму близько 3 млрд євро на рік. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.

Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.

У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.

Під часу ухвалення у США законодавства про фінансування допомоги Україні у документ включили положення щодо передачі заморожених російських активів на користь Києва.

На початку травня Financial Times писала, що на рівні G7 перестали обговорювати конфіскацію заморожених російських активів. G7 побоюється, що повна конфіскація порушить міжнародне законодавство і створить прецедент. Натомість вивчають інші способи використання таких активів.

Вчора президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у липні Україна зможе отримати 1,5 млрд євро прибутків від заморожених активів Росії.

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