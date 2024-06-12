Іван Федоров розповів, що з міжнародними партнерами домовились про:

Зокрема, UNICEF виділить 2,5 млн доларів концерну "Міські теплові мережі". Крім того, 550 тис. доларів отримає КП "Водоканал".

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

UNICEF надасть Запорізькій області більше 3 млн доларів на відновлення

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