UNICEF надасть Запорізькій області більше 3 млн доларів на відновлення

UNICEF надасть допомогу Запорізькій області на відновлення інфраструктури.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема, UNICEF виділить 2,5 млн доларів концерну "Міські теплові мережі". Крім того, 550 тис. доларів отримає КП "Водоканал".
Іван Федоров розповів, що з міжнародними партнерами домовились про:
- підтримку енергетичної системи Запорізької області;
- надання авто спецпризначення;
- допомогу в реконструкції шкільних укриттів;
- втілення спільних проєктів з водо- та теплопостачання;
- встановлення партнерських відносин з регіонами Італії та Німеччини.