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​ЄБРР виділить Миколаєву 25 млн євро на відновлення водопостачання

Для реалізації Проєкту не передбачається виділення коштів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

​ЄБРР виділить Миколаєву 25 млн євро на відновлення водопостачання
​ЄБРР виділить Миколаєву 25 млн євро на відновлення водопостачання
Фото: Олександр Сєнкевич

“Миколаївводоканал” та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що загальна орієнтовна вартість проєкту складає 33 млн євро:

  • 10 млн євро — кредитні кошти від ЄБРР;
  • 5 млн євро — грант від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
  • 9,8 млн євро — грант Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР;
  • 8,2 млн євро — субвенція із державного бюджету України на відновлення споруд водозабору “Дніпро – Миколаїв”.

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Для реалізації Проєкту не передбачається виділення коштів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

Сєнкевич розповів, що проєкт має забезпечити безперебійну роботу існуючих споруд водозабору “Дніпро-Миколаїв” та зменшити енергоспоживання та втрати питної води.

  • Раніше Миколаївська міськрада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) для реконструкції системи водопостачання у Корабельному районі Миколаєва.
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