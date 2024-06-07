ЄБРР виділить кошти на відновлення Чорнобильської зони відчуження від наслідків російської окупації

Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Угода з ЄБРР – шанс на відновлення Зони відчуження після варварства російських окупантів: закупівлю втраченого обладнання, придбання новітньої протипожежної техніки, оновлення системи запобігання та протидії пожежам. Все те, що зробить умови праці понад 2300 працівників Чорнобилю кращими”, – зазначив міністр Руслан Стрілець.

За його словами, це дійсно революційне рішення – Україна зможе отримувати допомогу країн-партнерів, кількість яких зростає. Уже сьогодні маємо 18 країн-вкладників, серед них США, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада тощо. На рахунку Фонду вже 14 млн євро. Очікуємо на офіційне оформлення зазначених внесків. Більш точні дані ЄБРР як адміністратор Рахунку надасть на наступному засіданні Асамблеї вкладників Рахунку 2 липня цього року.