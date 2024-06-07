До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000

До початку повномасштабної війни в Україні в аспірантурі традиційно навчалися близько 5000 людей. Цього року кількість охочих стати аспірантами зросла до 140 000 – саме стільки вступників зареєструвалися на іспит.

Ще 100 000 людей хочуть вступити до магістратури. Про це сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький на дискусії "Українська освіта під час війни: виклики та можливості", організованій LB.ua спільно з EFI Group в межах спецпроекту "Нова країна".

"Щоб ми розуміли: в нас традиційно було 3500 бюджетників у аспірантурі і приблизно 1200-1500 контрактників. Отже, 5000 – це наш нормальний рівень. Два роки тому вступило в аспірантуру 15 000, минулого року вступило в аспірантуру 18 000, цього року ми ввели обов'язковий іспит для вступу у аспірантуру – на нього зареєструвалися 140 000 людей, які претендують на аспірантуру", – сказав заступник міністра.

Загалом на єдиний вступний іспит, який обов'язковий для магістрів і аспірантів, загалом зареєструвалися 245 000 людей.

Винницький додав, що загалом реформування системи вищої освіти в Україні почалося ще десять років тому, і наразі цей шлях продовжується. Зокрема, в питанні підвищення суб'єктності студента і наближення української системи до європейської. На його думку, шлях реформи швидко йшов тоді, коли була згода між міністром і головою профільного парламентського комітету.