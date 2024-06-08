Під ударами російської армія опинилась Антонівка на Херсонщині

Уранці 8 червня російська армія вдарила по Антонівці Херсонської області. Унаслідок ударів вибухові травми отримала 72-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, термічні опіки, травматичні ушкодження суглобів", — повідомили в ОВА.

Потерпілу в стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання меддопомоги.