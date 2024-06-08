Під ударами російської армія опинилась Антонівка на Херсонщині

Уранці 8 червня російська армія вдарила по Антонівці Херсонської області. Унаслідок ударів вибухові травми отримала 72-річна жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, термічні опіки, травматичні ушкодження суглобів", — повідомили в ОВА.
Потерпілу в стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Упродовж доби російська армія обстріляла 15 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.