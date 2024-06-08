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Під ударами російської армія опинилась Антонівка на Херсонщині

Літня жінка отримала вибухові травми.

Під ударами російської армія опинилась Антонівка на Херсонщині
Фото: Google Maps

Уранці 8 червня російська армія вдарила по Антонівці Херсонської області. Унаслідок ударів вибухові травми отримала 72-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, термічні опіки, травматичні ушкодження суглобів", — повідомили в ОВА. 

Потерпілу в стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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